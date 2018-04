Frau von Männern attackiert und belästigt

Nach einem Übergriff mehrerer Männer auf eine Frau in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen. Die 28-Jährige war in der Nacht auf Mittwoch von Männern festgehalten und von einem sexuell belästigt worden.

Gegen 1.20 Uhr wurde die Frau in der Kranewitterstraße von einem Unbekannten angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Plötzlich drückte sie der Mann an die Wand. Zwei weitere Männer kamen hinzu und hielten die Frau an den Armen fest, während der erste Mann die Frau unsittlich berührte. Laut Polizei beobachteten weitere Männer das Geschehen ohne selbst aktiv zu werden. Erst nachdem die Frau um Hilfe schrie und ein unbeteiligter Zeuge „Polizei“ rief, flüchteten die Täter.

Beschreibung der Täter

Der Haupttäter ist laut Polizei höchstens 25 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und hat sehr dunkle Haut sowie kleine Ohren, schwarze Haare mit kleinen Locken, die seitlich und hinten rasiert sind. Der Mann war mit einer dünnen, grauen und kragenlosen Jacke mit dunklem Reißverschluss bekleidet. Außerdem trug er schwarze Jeans und dunkle Sportschuhe.

Bei den Mittätern handelt es sich laut Polizei um „Ausländer, ebenfalls etwa 25 Jahre alt“. Einer war 160 Zentimeter groß mit dunklen gelockten Haaren, seine Hautfarbe war heller als die des Haupttäters, bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover mit weißem Schriftzug oder Zeichnung quer über die Brust, ähnlich einer Welle. Der zweite Mittäter soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein, er hatte kurzes, dunkles Haar mit einem blond eingefärbten, seitlichen Strich. Er war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet.

Zeugen werden ersucht, sich beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Innsbruck zu melden. (Tel. 059133/753333). Insbesondere wird die Person, die nach der Polizei gerufen hat ersucht, sich zu melden.