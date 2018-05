Tirols Schwimmbäder starten in die Saison

Am 1. Mai starten die ersten Tiroler Schwimmbäder in die Saison. Viele weitere folgen den beiden Wochen darauf. Viele Badeseen sind schon jetzt zugänglich und oft wird bis zur offiziellen Eröffnung kein Eintritt verlangt.

Bei den Eröffnungsterminen gebe es auch Ausnahmen, sagt Ulrich Mayrhofer, der Bädergruppenobmann der Wirtschaftskammer. Besonders betreffe das höher gelegene Orte, so öffnet das Bad im fast 1.600 Meter hoch gelegenen Galtür erst am 24. Juni.

Das Personal sei aber bereit, so der Eindruck von Mayrhofer. Der Bäderkurs für das Personal der Freibäder sei heuer mit über 80 Teilnehmern so gut besucht gewesen wie noch nie. Es gehe hier einerseits um die Hygiene, andererseits auch um die Badeaufsicht.

Neues Bad am Achensee entsteht

Neben den üblichen Sanierungsarbeiten an den Freibädern gibt es heuer auch eine Millioneninvestition. Am Achensee entsteht das Atoll, erklärt Mayrhofer. Das sei ein Hallenbad mit Freibereich. Hier würden über 15 Millionen Euro investiert. Nach Verzögerungen beim Bau musste die Eröffnung hier von Mai auf den 1. Juli verschoben werden.

Viele Badeseen sind übrigens bereits zugänglich. Oft wird hier bis zur offiziellen Eröffnung noch kein Eintritt verlangt, weil es noch keine Aufsicht gibt und die Wassertemperaturen noch frisch sind.

Die Öffnungstermine der Schwimmbäder

Bereits in die Saison gestartet ist am Freitag die AREA 47 in Ötztal-Bahnhof. Am 1. Mai folgen unter anderen die Bäder in Telfs, Kufstein und Imst, am 5. Mai Innsbruck, Ellmau, St. Johann, Wattens und Ebbs. Am 6. Mai öffnen Kundl und Zirl, am 10. Mai Fieberbrunn, Söll, Kitzbühel, Oetz, Ehrwald, Inzing, Hall und Westendorf. Am 12. Mai startet die Badesaison in Kössen, Münster, Hopfgarten und Wildschönau, am 18. in Berwang, St. Ulrich und Bichlbach und am 19. in Längenfeld und Wenns. Dann folgen noch Assling am 24. Mai, Natters am 26. Mai, Telfes und St. Anton am 16. Juni und Galtür am 24. Juni.