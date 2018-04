Denifl und Brunner Sportler des Jahres

Im Zuge der Tiroler Sportlergala wurden am Freitagabend Stefan Denifl und Stephanie Brunner zu Tirols Sportlern des Jahres 2017 gewählt. In der Mannschaft erhielten Penz/Fischler den Viktor, Simon Wallner gewann in der Kategorie Behindertensport.

Die Leser der Tiroler Tageszeitung und die Seher, Hörer und User von ORF Tirol haben gewählt. In vier unterschiedlichen Kategorien sind die beliebtesten Sportler des Landes gekürt worden. Die Viktors für Tirols Sportler des Jahres 2017 sind am Freitagabend im Congress in Innsbruck bei der jährlichen Sportlergala verliehen worden.

Michael Kristen

Erstmals Viktor für einen Radsportler

Der Stubaier Stefan Denifl ist der erste Radsportler, der den Viktor für den beliebtesten Tiroler Sportler des Jahres entgegen nehmen darf. 2017 ist das bislang erfolgreichste Jahr für den mittlerweile 30-jährigen Radprofi. Denifl holte sich den Gesamtsieg bei der Österreich Radrundfahrt. Bei der Vuelta, der Spanien Radrundfahrt gewann er eine Bergankunft. Damit ist er nach Max Bulla erst der zweite Österreicher, der eine Etappe dieser prestigeträchtigen Tour gewinnen konnte. Bei der anstehenden Rad-WM in Tirol gilt Stefan Denifl als heißeste heimische Aktie auf einen Spitzenplatz

Michael Kristen

Brunner startete so richtig durch

Die Zillertalerin Stephanie Brunner ist 2017 im alpinen Weltcup so richtig durchgestartet. Die Riesentorlauf-Spezialistin hat gleich mehrere Top-Ten-Platzierungen eingefahren. Bei der Weltmeisterschaft in St.Moritz erreichte die Tuxerin im Riesentorlauf Rang fünf. Vor fünf Wochen hat sich Steffi Brunner im allerletzten Rennen der Saison das Kreuzband und den Meniskus gerissen – derzeit hat sie gerade erfolgreich die erste Rehaphase hinter sich gebracht.

Doppelsitzer-Viktor hat Tradition

Peter Penz und Georg Fischler sind zwei, die schon jahrelang erfolgreich durch den Eiskanal fahren. Bei der Heim-WM in Igls sind sie im Sprint Vize-Weltmeister geworden. Dazu fuhren die beiden im Weltcup zahlreiche Podestplätze ein. Penz/Fischler setzen die Tradition fort – nach den Schiegls und den Lingers sind dies die aktuell besten Doppelsitzer des Landes

Ergebnisse Tiroler Sportlerwahl 2017

Damen

1. Stephanie Brunner (Ski alpin) 16,23 %

2. Janine Flock (Skeleton) 15,85 %

3. Stephanie Venier (Ski alpin) 14,51 %

4. Lisa Hauser (Biathlon) 13,65 %

5. Nicole Billa (Fußball) 8,84 %

Herren

1. Stefan Denifl (Radsport) 40,08 %

2. Manuel Feller (Ski alpin) 18,20 %

3. Michael Matt (Ski alpin) 8,86 %

4. Wolfgang Kindl (Kunstbahnrodeln) 5,14 %

5. Alessandro Schöpf (Fußball) 4,63 %

Mannschaft

1. Penz/Fischler (Kunstbahnrodeln) 18,52 %

2. HC Innsbruck (Eishockey) 10,62 %

3. Bildstein/Hussl (Segeln) 10,09 %

4. WSG Wattens (Fußball) 8,75 %

5. FC Wacker Innsbruck (Fußball) 8,31 %

Behindertensport

1. Simon Wallner (Ski alpin) 23,13 %

2. Martin Falch (Triathlon) 20,97 %

3. Roman Rabl (Ski alpin) 14,30 %

4. Martin Legner (Rollstuhltennis) 7,18 %

5. Karin Becker (Golf) 5,89 %

Im Monoski auf der Überholspur

Der Monoskifahrer Simon Wallner darf sich erstmals über die Auszeichnung Behindertensportler des Jahres freuen. Der 31-Jährige aus Volders hat sich im heimischen Weltcupteam mittlerweile einen Namen gemacht. Der Monoskifahrer sitzt seit einem Motorradunfall im Rollstuhl. Wallner ist der erste im Rollstuhl sitzende Sportstudent an der Uni Innsbruck.

Stigger ist Aufsteigerin des Jahres

Die 17-jährige Laura Stigger aus Haiming ist in der Nachwuchsszene ein absoluter Star. Stigger ist nicht nur Europa-und Weltmeisterin. Sie ist eine Seriensiegerin. In 188 Rennen stand sie gleich 175 Mal auf dem Podest. Laura Stigger ist aber nicht nur auf dem Mountainbike Weltklasse. Sie will auch im Herbst bei der Rad-WM in Tirol teilnehmen und hat sogar hier – so sagen Experten – Medaillenchancen.

Michael Kristen

Ein Leben für den Biathlonsport

Der Vizeleutnant Franz Berger aus Hochfilzen wurde für seine überragenden Verdienste rund um den Biathlonsport ausgezeichnet. Er steht seit Jahrzehnten für die stete Entwicklung des heimischen Biathlonsports, dreimal war er bei den Weltmeisterschaften zuhause in Hochfilzen an vorderster Front mit dabei. Für die WM 2017 sind einige Neubauten dazu gekommen. Die Infrastruktur ist entscheidend verbessert worden, sie dient neben dem Spitzensport auch dem heimischen Nachwuchs. Hochfilzen ist unter Franz Berger zu einer Topadresse im weltweit boomenden Biathlonsport geworden - das hat sich einen Special Award verdient.