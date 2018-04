Feuerwehren im Großeinsatz in Tirol

In Hatting und im Innsbrucker Stadtteil Kranebitten mussten die Feuerwehren in der Nacht auf Freitag zu Großeinsätzen ausrücken. Während der Brand in Innsbruck glimpflich ausging, musste in Hatting ein Haus evakuiert werden.

Gegen 23.00 Uhr ist in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Hatting ein Brand ausgebrochen. Dichter Rauch breitete sich rasch aus und so mussten die angerückten Feuerwehrleute aus Hatting und Zirl das Haus kurzfristig evakuieren. Die Menschen konnten aber nach den Lösch- und Lüftungsarbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Eine Frau musste wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Hall eingeliefert werden. Brandursache dürfte ein Hitzestau hinter einem Tiefkühlschrank gewesen sein.

zeitungsfoto.at

Stadel komplett nieder gebrannt

Zu einem Großeinsatz wurden am Freitag gegen 1.00 Uhr die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die FFW Hötting, Wilten, Amras und Völs mit ca. 100 Einsatzkräften gerufen. Im Stadtteil Kranebitten brannten zwei Scheunen mit darin gelagertem landwirtschaftlichen Gerät komplett nieder. Gegen 6.00 Uhr konnte Brand aus gegeben werden. Verletzt wurden weder Mensch noch Tier. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

zeitungsfoto.at