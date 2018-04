Keine Beute aber enormer Sachschaden

Ein unbekannter Täter hat Mitte März versucht, ÖBB-Fahrkartenautomaten in Tirol aufzubrechen. Beute hat der Mann keine gemacht, dafür aber enormen Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich verursacht.

Die Einbruchsversuche unternahm der Unbekannte in der Nacht zum 16. März an den Bahnhaltestellen in Terfens und Rum. Bei letzterer wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Der Mann war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Er trug eine auffallende orange Warnweste mit einem Logo – eventuell einem Firmenlogo – auf der linken Brustseite. Er war mit einer dunklen Arbeitshose und Schuhen mit weißen Streifen bekleidet.