Bauer bei Traktorabsturz schwer verletzt

Im Unterland in Hopfgarten ist am Mittwochnachmittag ein 49-jähriger Bauer mit seinem Traktor samt Anhänger abgestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Der Bauer war mit seinem Traktor samt Surpanzen im steilen Gelände unterwegs. Dabei kippte der Traktor um und stürzte rund 100 Meter weit ab. Traktor und Anhänger überschlugen sich zwei Mal, der Landwirt wurde dabei vom Gefährt geschleudert.

Zoom.Tirol

Der Bauer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde von den alarmierten Rettungskräften erstversorgt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Mann schließlich in die Klinik Innsbruck geflogen.