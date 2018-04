Asfinag forciert Elektroautos

Die Asfinag baut heuer ihr Netz an Elektro-Ladestationen entlang der Autobahnen aus. Auch in Tirol sind zwei neue Ladestation geplant. Auch ein Teil des Asfinag-Fuhrparks soll auf Elektroautos umgerüstet werden.

Bis 2020 will die Asfinag 20 Prozent ihres Fuhrparks auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umrüsten. Das wären fas 100 Pkws. Für diese Fahrzeuge werden bei Autobahnmeistereien und Asfinag-Niederlassungen Ladestationen errichtet, insgesamt 47 in ganz Österreich.

Neue Ladestationen in Tirol

Auch entlang der Autobahnen errichtet die Asfinag E-Ladestationen. In Tirol sollen noch heuer in Pettnau und Angath-Nord welche entstehen. Abseits der Autobahnen plant das Unternehmen da-emobil in Tirol dutzende E-Ladestationen. Vom Fernpass über Prutz bis ins Unterland sind welche geplant, teilt da-emobil mit, das ein gemeinsames Unternehmen von Gutmann und fiegl+spielberger ist.