Frau attackiert Ehemann mit Messer

Zu einer folgenschweren Messerattacke ist es am Montag in Innsbruck gekommen. Eine Frau stach auf ihren Ehemann ein. Dieser wurde schwer verletzt in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Frau wird am Dienstag einvernommen.

Gegen Mittag begannen die 27-jährige Frau und ihr 29-jähriger Ehemann zu streiten. Nach einem heftigen Wortgefecht eskalierte der Streit. Die Frau griff zu einem Küchenmesser und stach ihrem Mann drei Mal in den Bauch. Danach flüchtete die Angreiferin aus ihrer Wohnung in der Reichenau. Sie konnte aber wenig später festgenommen werden.

Der schwer verletzte Ehemann wurde vom alarmierten Notarzt erstversorgt und in die Innsbrucker Klinik gebracht. Er ist außer Lebensgefahr. Die Frau sitzt im Polizeianhaltezentrum in Haft, sie wird am Dienstag einvernommen.