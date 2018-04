Hunderte Kleidungsstücke gestohlen

In Wörgl sind am Wochenende Unbekannte in ein Modegeschäft eingebrochen. Sie haben Waren im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags gestohlen.

Rund einhundert Jeans, Damenhandtaschen, Unterwäsche, Jacken, Schuhe, Shirts und Gürtel haben die Einbrecher erbeutet. Die Firmeninhaberin des Modegeschäfts hat den Schaden Montagfrüh bemerkt.

ZOOM.Tirol

Vermutlich haben die Täter in der Nacht auf Sonntag oder in der Nacht auf Montag den Einbruch begangen. Sie haben zwei Zugangstüren zum Hintereingang des Geschäfts aufgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine organisierte Bande handelt.