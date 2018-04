Vier mutmaßliche Drogendealer in U-Haft

In Mayrhofen im Zillertal ist der Polizei zwei Mal ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Ein Niederländer und drei Briten sind in Haft. Die Briten sollen versucht haben, Drogen an Teilnehmer eines Festivals zu verkaufen.

Die drei Briten im Alter von 25 bis 27 Jahren sollen beim Snowbombing-Festival am 11. und 12. April laut Polizei sehr geschäfstüchtig vorgegangen sein. Auf Visitenkarten sollen sie für „Essenslieferungen“ geworben haben. Schon beim Verteilen der Karten sollen sie aber deutlich gemacht haben, dass es sich nicht um normale Speisen handelt.

Drogen im Wert von insgesamt 90.000 Euro

Beim Durchsuchen der Unterkunft der Briten fand die Polizei neben 8.000 Euro Bargeld Kokain, MDMA, Ecstasy, Marihuana und Ketamin mit einem Straßenverkaufswert von insgesamt 20.000 Euro. Die Suchtmittel waren zum Teil schon abgewogen und vorportioniert.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die drei in München einen Lagerraum angemietet haben dürften. Bei einer Durchsuchung fand die dortige Polizei Drogen mit einem Wiederverkaufswert von etwa 70.000 Euro. Die drei Briten sind in Untersuchungshaft, lediglich einer der drei soll laut Polizei geständig sein.

Niederländer produzierte Marihuana

Bereits Anfang April konnte die Polizei in Mayrhofen eine professionelle Indoor-Hanfplantage ausfindig machen. Nach Meldungen über den ungewöhnlich hohen Stromverbrauch eines 42-jährigen niederländischen Mieters suchten die Beamten seine Wohnung auf. Dort fanden sie in einem Zimmer 200 in Blüte stehende Cannabispflanzen.

Eine Ernte der Plantage dürfte laut Polizei einen Straßenverkaufswert von etwa 60.000 Euro ergeben. Nach weiteren Erhebungen konnte die Polizei in einer zweiten vom Niederländer genutzten Wohnung in Innsbruck sechs Kilogramm gemahlenes Cannabiskraut und Kokain sowie 15.000 Euro Bargeld sicherstellen. Der Niederländer steht im Verdacht, schon mehrfach Marihuana produziert und verkauft zu haben. Der Verdächtige gab lediglich zu, für den Eigenbedarf produziert zu haben. Auch über ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt.