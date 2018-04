Tiroler Reaktionen auf die Salzburg-Wahl

Die Landtagswahl in Salzburg hat am Sonntag einen deutlichen Gewinn für die ÖVP gebracht. Die SPÖ kann laut bisherigen Zahlen den zweiten Platz knapp behaupten. Aus Tirol gibt es bereits erste Reaktionen zur Wahl in Salzburg.

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Tirol und jetzt in Salzburg seien eine deutliche Bestätigung dafür, dass die Menschen Stabilität und Verlässlichkeit wollen, sagte der Tiroler ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter in einer ersten Reaktion auf das Ergebnis der Landtagswahl in Salzburg. Er freue sich auf eine „weitere gute Zusammenarbeit“, so Platter.

Platz vor FPÖ ein „Teilerfolg“ für SPÖ

Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik bedauert die „deutlichen Verluste für die SPÖ“ in Salzburg. Vor der FPÖ zu liegen sei aber zumindest ein Teilerfolg, so Blanik in einer Aussendung. Der Salzburger SPÖ-Chef Walter Steidl habe die Partei in einer schwierigen Situation übernommen, konsolidiert und als geeinte Bewegung in die Wahl geführt, so Blanik.

Abwerzger: „Starker Erfolg für FPÖ“

„Ich freue mich für Marlene“, meinte Markus Abwerzger, Obmann der Tiroler FPÖ, und sprach von einem „starken Erfolg“ der Freiheitlichen. Denn obwohl man mit Karl Schnell einen Mitkonkurrenten hatte, der „im selben Teich gefischt“ hat, konnte die FPÖ ein deutliches Plus einfahren, meinte Abwerzger.

Oberhofer: „Großes Signal“

Dominik Oberhofer von den NEOS freute sich über einen „sensationellen Erfolg“. „Schellhorn war ein hervorragender Spitzenkandidat“, meinte Oberhofer. Das Ergebnis sei ein „großes Signal“, dass auch bundesweit „der Zeiger nach oben zeigt“.

Links: