Wahl-Ergebnis für 19.00 Uhr erwartet

Welche Parteien künftig im Innsbrucker Gemeinderat vertreten sein werden, das soll am Sonntag gegen 19.00 Uhr feststehen. Hochrechnungen wird es bis dahin keine geben, weil die Wahlbehörde keine Sprengelergebnisse vorab bekannt gibt.

104.245 Wahlberechtigte, darunter 17.881 EU-Bürger, sind aufgerufen, die 40 Mandate im Gemeinderat neu zu verteilen. Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. Zwölf Listen treten an, neun davon schicken einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen - mehr dazu in Bürgermeisterwahl in Innsbruck.

Bisherige Verteilung im Gemeinderat

Aus den Wahlen 2012 ging die ÖVP als stimmenstärkste Partei hervor, knapp gefolgt von der Liste „Für Innsbruck“ von Christine Oppitz-Plörer, die sich dann in der Stichwahl gegen den ÖVP-Kandidaten Christoph Platzgummer durchsetzen konnte. Die Grünen wurden drittstärkste Kraft in der Stadt noch vor der SPÖ, die 14,5 Prozent der Stimmen erhielt.

Rudi Federspiel, diesmal Spitzenkandidat der FPÖ, trat 2012 mit einer eigenen Liste an und blieb damals knapp vor der FPÖ. Beide Listen zogen mit je drei Mandaten in den Gemeinderat ein. Je ein Mandat sicherten sich der Seniorenbund und die Piraten Partei.

Wahlbeteiligung sank auf historischen Tiefstand

2012 waren knapp 97.000 wahlberechtigt, davon gingen allerdings nur 52,3 Prozent zu den Wahlurnen. Noch weniger waren es dann mit 44,5 Prozent bei der Bürgermeister-Stichwahl. Dort setzte sich Christine Oppitz-Plörer mit 55,8 Prozent der Stimmen durch. Oppitz-Plörer ist das siebte Stadtoberhaupt seit 1945. Als Bürgermeisterin regiert sie die Landeshauptstadt seit dem Jahr 2010.

