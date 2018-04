Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfällen

Am Samstag waren zahlreiche Motorradfahrer in ganz Tirol unterwegs. Dabei ist es auch zu mehreren Unfällen gekommen. In Nauders und am Stummerberg wurden zwei Motorradfahrer schwer verletzt.

Der unerlaubte Ausflug mit einem Motorrad endete für einen 15-jährigen am samstagnachmittag im Krankenhaus. Der Bursche war auf der Stummerbergstraße unterwegs. Aus unbekannter Ursache prallte er in einer Kurve frontal gegen das Auto eines Einheimischen. Der 15-jährige wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Der PKW-Lenker blieb unverletzt.

Zoom.Tirol

In Nauders kam es bereits am Samstagvormittag zu einem Motorrad-Unfall. Ein 60-jähriger Deutscher fuhr von Pfunds in Richtung Nauders. Als die Autokolonne vor ihm langsamer wurde, dürfte er dies zu spät bemerkt haben. Er konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr auf das Auto eines Ungarn auf. Dabei zog sich der Deutsche schwere verletzungen zu, er wurde ins Krankenhaus Zams gebracht.