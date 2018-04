GE will sich von Jenbacher trennen

Der US-Konzern General Electric will sich offenbar doch von seiner Gasturbinen-Sparte und damit von GE Jenbacher trennen. Laut Unternehmensinformationen wird derzeit der Verkauf an potenzielle Interessenten geprüft.

Damit werden die Pläne für GE Jenbacher nach monatelangen Verkaufsgerüchten jetzt konkreter. Bis Mitte des Jahres soll der Verkauf über die Bühne gehen, hieß es am Freitag.

GE Jenbacher

Das GE-Werk beschäftigt 1.600 Mitarbeiter und schreibt schwarze Zahlen, betonte Betriebsrat Patrik Tirof im Februar - mehr dazu in GE Jenbacher: Unsicherheit durch Gerüchte. Gerüchte zu einem möglichen Verkauf gab es bereits seit längerem - mehr dazu in Ungewisse Zukunft für GE Jenbach. Schwache Quartalsergebnisse und hohe Kursverluste an der Börse brachten den neuen Konzernchef John Flannery in Bedrängnis. Er kündigte bereits im November massive Umstrukturierungen und mögliche Verkäufe an - mehr dazu in GE Jenbacher: Verkauf wird vorbereitet.