Grüne Vizebürgermeisterin tritt aus Partei aus

Zwei Tage vor der Innsbrucker Gemeinderatswahl hat Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider via Facebook ihren Parteiaustritt bei den Grünen erklärt. Als Auslöser für diesen Schritt nannte sie Aussagen des grünen Spitzenkandidaten Georg Willi in einem Zeitungsinterview.

Das Verhältnis der Innsbrucker Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider zu ihrer Partei war offenbar schon seit längerem abgekühlt. Vor fast einem Jahr unterlag Sonja Pitscheider in der parteiinternen Abstimmung über die Spitzenkandidatur in Innsbruck - mehr dazu in Willi grüner Spitzenkandidat in Innsbruck. Zum Bürgermeisterkandidaten der Grünen wurde von der Parteibasis Georg Willi gekürt, der jetzt mit seinen Aussagen in der Tageszeitung „Der Standard“ Auslöser für den Parteiaustritt sein soll - wegen des Zitats, dass die Leute mehr beschäftige, ob sie ein Dach über dem Kopf haben - als das Binnen-I oder die Ehe für alle.

Kritik an Willis Sprachgebrauch

Via Facebook spricht Pitscheider von rechtem Sprachgebrauch, der mit grünen Grundwerten nichts zu tun habe. Sie wolle deshalb nicht mehr den Grünen angehören.

Georg Willi seinerseits bedauert das. Dass die derzeit noch amtierende Vizebürgermeisterin wegen eines missverständlichen Satzes in einem Zeitungsbericht gleich die Partei verlasse, sei aber nicht nachvollziehbar.