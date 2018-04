Brixen: Frau tot aufgefunden

In Brixen in Südtirol ist in der Nacht auf Freitag eine 57-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Mord wird nicht ausgeschlossen. Der Ehemann wurde inzwischen festgenommen.

Mitten im Zentrum von Brixen, in einer ruhigen Wohngegend, wurde der leblose Körper der Frau in der Nacht von Verwandten efunden. Sie machten sich Sorgen, nachdem sie mehrere Tage nichts von ihr gehört hatten und schlugen vor der Wohnung Alarm. Die Carabinieri von Brixen riegelten umgehend den Tatort ab und verständigten die Spurensicherung von Bozen.

ORF

Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich beim Opfer um eine 57-jährige Frau handeln. Ihr Körper weist mehrere Verletzungen durch ein Messer auf. Der Ehemann der Toten war untergetaucht, erst nach mehreren Stunden konnten die Carabinieri ihn in der Nähe des Brixner Bahnhofs ausfindig machen. In der Kaserne von Brixen wurde er anschließend stundenlang verhört. Der Mann wurde wegen Mordverdacht festgenommen und befindet sich derzeit im Gefängnis von Bozen. Die Ermittlungen laufen.