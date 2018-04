Aufsehenerregender Unfall: Auto in Bachbett

Auf der Eibergstraße ist heute Mittag ein Wagen von der Straße abgekommen und in einem Bachbett gelandet. In dem Wagen, einem 3 Tage alten Leihwagen, saßen zwei russische Staatsbürger. Sie waren am Weg in den Urlaub nach Kitzbühel. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie konnten das Fahrzeug aber selbst verlassen.

ZOOM.Tirol

Warum der Wagen von der Straße abgekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Eibergstraße war während der Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt. Auch zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz.