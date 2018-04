Karrieresprung für zwei Tiroler in die Chefetage

Der Innsbrucker Matthias Wechner wird neuer Österreich-Chef der Leiharbeitsfirma Trenkwalder und damit verantwortlich für 6.100 Mitarbeiter. Florian Gietl aus Schönberg hat den Vorsitz bei MediaMarktSaturn Österreich mit 3.000 Mitarbeitern übernommen.

Trenkwalder

Matthias Wechner wird den Vorsitz in der Geschäftsführung der mit 35 Standorten österreichweit tätigen Leiharbeitsfirma Trenkwalder Anfang Juli übernehmen. Der 41-jährige Jurist war seit 2011 Boss des Sicherheitskonzerns G4S Secure Solutions AG und davor stellvertretender Kabinettschef im Innen- und Verteidigungsministerium unter dem damaligen Minister Günther Platter (ÖVP, jetzt Tiroler Landeshauptmann). Wechner ist außerdem Vorstand der Industriellenvereinigung (IV) Wien, Aufsichtsrat der Webster University und Berufsgruppensprecher der Wirtschaftskammer (WKÖ) Wien, so Trenkwalder in einer Aussendung.

MediaMarktSaturn

Gietl hat sich nach oben gearbeitet

Florian Gietl stammt aus Schönberg im Stubaital, er ist ebenfalls 41 Jahre alt. Er hat am Mittwoch den Vorsitz der Geschäftsführung bei MediaMarktSaturn Österreich übernommen. Gietl habe im Verkauf - unter anderem im Media Markt Innsbruck - erste Erfahrungen gesammelt. Seit 2011 ist er bereits Mitglied der Geschäftsführung. Gietl sei „das beste Beispiel, wie man es mit Fleiß und Engagement bis ganz an die Spitze schafft“, hieß es seitens des Unternehmens. Die Unternehmensgruppe hat vier Standorte in Tirol und österreichweit 3.000 Mitarbeiter.

