Bad Häring: Versammlung nach Sparplänen

Donnerstagvormittag ist im Reha-Zentrum Bad Häring eine Betriebsversammlung geplant. Die AUVA-Sparpläne sorgen bei Arbeitnehmern wie auch bei Patienten weiter für Unruhe. Auch wenn es bereits Signale für den Weiterbestand der AUVA gibt.

Das Reha-Zentrum Bad Häring wird vom Unfallversicherer AUVA betrieben. Bei der Betriebsversammlung gehe es vor allem darum, die Mitarbeiter über den aktuellen Stand der Sparpläne zu informieren, sagte der Betriebsratsvorsitzende des Reha-Zentrums Bad Häring Josef Lintner gegenüber dem ORF Tirol.

ORF

Man habe nichts gegen Reformen, aber die Lage sei ernster denn je, so Lintner. Es gehe um Arbeitsplätze, um die Versicherten und um ein Gesundheitssystem, in dem die Patienten künftig vielleicht nicht mehr die selbe Leistung erhalten wie bisher. Unterstützung bekommen die Mitarbeiter des Reha-Zentrums von der Tiroler Arbeiterkammer und der Gewerkschaft. Auch Patienten werden bei der Betriebsversammlung dabei sein.

Gespräch entschärfte Sparpläne offenbar

Gesundheitsministerin Hartinger-Klein (FPÖ) hatte ja angekündigt, dass der Unfallversicherer 500 Millionen Euro einsparen müsse. Sogar mit der Auflösung hatte Hartinger-Klein gedroht. Nach einem Gespräch am Montag mit AUVA-Obmann Anton Ofner dürfte sich die Situation aber entspannt haben. Details des Gesprächs sind noch nicht bekannt, diese werden im Mai bekanntgegeben, heißt es. Medienberichten zufolge könnte sich Hartinger-Klein mit einer Einsparung von 100 Millionen Euro zufrieden geben - mehr dazu in Regierung könnte bei AUVA zurückrudern. Rund 300 Menschen arbeiten in Tirol für die AUVA, über 240 im Reha-Zentrum Bad Häring.

Link: