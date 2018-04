Neues Kolleg an der HTL Jenbach

An der HTL in Jenbach wird ab dem Schuljahr 2018/19 ein neuer Ausbildungsweg angeboten: ein Kolleg für Gebäude- und Energietechnik. Es handelt sich dabei um eine für Westösterreich völlig neue Möglichkeit der Ausbildung.

Fachkräfte im Bereich Gebäude- und Energietechnik, etwa Installationstechniker werden händeringend gesucht. Das neue Kolleg an der HTL Jenbach sei eine wichtige Einrichtung gegen den Fachkräftemangel, so Bildungslandesärtin Beate Palfrader (ÖVP) am Mittwoch.

HTL Jenbach/Sautner

Berufsbegleitende Ausbildung

Es handelt sich dabei um eine berufsbegleitende Ausbildung, die sechs Semster umfasst. Voraussetzung für die Aufnahme ist die Matura oder eine facheinschlägige Berufausbildung. Je nach Vorbildung werden die Lehrinhalte angepasst. Ein Viertel der Einheiten soll per E-Learning absolviert werden, dadurch müssten die Schülerinnen und Schüler weniger Zeit an der Schule verbringen müssen, heißt es. Die HTL Jenbach biete - von den Räumlichkeiten über die nötige Infrastruktur bis hin zum Fachpersonal - beste Voraussetzungen für das neue Kolleg

Anmeldeschluss für die kostenlose Ausbildung ist der 30. Juni.

