Brutaler Raubüberfall in Hall geklärt

In Hall hat die Polizei einen monatelang zurückliegenden Raub geklärt. Im November wurde dort ein Mann in einem Waldstück niedergeschlagen, schwer verletzt und beraubt. Als Tatverdächtige gelten zwei Männer und eine Frau.

Die Frau war eine Internetbekanntschaft des Opfers. Das 24-Jährige Opfer und die tatverdächtige 23-Jährige hatten sich Monate vor dem Angriff über eine Datingplattform kennengelernt. Am Abend des 10. November vereinbarten die beiden dann wieder ein Treffen in Hall. Als sich die beiden von der Straße in einen Wald begaben, wurde der Mann von zwei ihm Unbekannten attackiert.

Fahndung nach den Tatverdächtigen

Der Mann erlitt unter anderem einen Bruch im Gesichtsbereich. Im Zuge des Angriffes wurden dem Opfer ein Handy sowie eine geringe Menge Suchtgift abgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten jetzt zu der 23-jährigen Frau. Es wird vermutet, dass sie mit den beiden Angreifern gemeinsame Sache gemacht haben könnte. Nach den beiden Tatverdächtigen, einem Italiener und einem Polen wir jetzt mit einem europäischen Haftbefehl gesucht.