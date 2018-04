Neuer Anlauf für Jugendschutzgesetz neu

Am Donnerstag und Freitag treffen in Hall die Jugendreferenten der Länder zusammen, um die Regeln für Ausgehen, Rauchen und Alkoholkonsum für Minderjährige anzugleichen. Einigung gab es schon beim Rauchen, umgesetzt wurde es bisher nicht.

Bereits im März 2017 hatten sich die Jugendreferenten auf eine einheitliche Anhebung der Altersgrenze beim Rauchen von 16 auf 18 Jahre geeinigt. Bisher wurde das aber noch von keinem Bundesland umgesetzt, wenngleich es etwa in Tirol Bekenntnisse dafür gibt - mehr dazu in Rauchen soll für Jugendliche erschwert werden.

APA / Helmut Fohringer

Österreichweit einheitliche Regelung

Bei der Konferenz in Hall werde man den Grundsatzbeschluss noch einmal bekräftigen, sagte Jugendlandesrätin Patrizia Zoller Frischauf (ÖVP) und einen Zeitplan für die Umsetzung festlegen. Zudem werde ein weiterer Anlauf gestartet, die Jugendbestimmungen österreichweit zu harmonisieren. Auf Vorschlag der Bundesjugendvertretung sollte es gelingen, einheitliche Ausgehzeiten und Bestimmungen beim Thema Alkohol zu erreichen, so Zoller-Frischauf.

Jugendministerin Juliane Bogner-Strauß will das neuerliche Treffen (bei dem auch die Vollziehung des im Bund schon beschlossenen Zigaretten-Verkaufsverbots an Jugendliche ansteht) dazu nutzen, um gleich ein Gesamtpaket zu schnüren. In einem Brief an die Landeshauptleute schlägt sie „eine neue Regelung für die Bereiche Rauchen, Ausgehzeiten und gebrannter Alkohol mit 1. Jänner 2019“ vor und bittet die Länder um Unterstützung.

Spirituosen erst ab 18

Die Ministerin steht hier hinter der Position der Bundesjugendvertretung. Konkret hieße das, dass Jugendliche unter 14 Jahren künftig einheitlich bis 23.00 Uhr ausgehen dürfen. Für 14- bis 16-Jährige wäre 1.00 Uhr früh die Grenze. Beim Alkohol sieht der Vorschlag eine Zweiteilung vor: Ab 16 Jahren wäre die Abgabe von Alkohol erlaubt, wobei jedoch „Alkoholika mit höherem Promillegehalt“, also Spirituosen, erst ab 18 gekauft und getrunken werden dürfen.

Tirol bekleidet derzeit den Vorsitz bei der Konferenz der Landesjugendreferenten, weshalb diese am Donnerstag und Freitag in Tirol stattfindet.

