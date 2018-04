Späte Apfelblüte macht Bauern Freude

Das Etschtal zeigt sich in Weiss. Die Pracht der Apfelblüte kommt heuer später als in den letzten Jahren. Der Winter war lang und kalt, so haben die Bäume später ausgetrieben. Doch das hat auch seine Vorteile.

Letztes Jahr war es Mitte April schon vorbei mit der Apfelblüte. Im langjährigen Durchschnitt ist das Frühjahr 2018 allerdings normal. Um den 15. April herum rechneten die Bauern immer mit dem Aufblühen der Apfelbäume. So gesehen, war die Blüte in den letzten beiden Jahren nur ungewöhnlich früh.

Vorteile durch späte Blüte

Die Bauern sehen Vorteile durch die späte Blüte. Letztes Jahr hatten sie mit Spätfrösten zu kämpfen. Minustemperaturen kurz nach der Blüte gefährden Äpfel, Kirschen, Marillen und Reben.

2017 schlug der Winter Ende April nochmal zurück, und in manchen Teilen Südtirols wurden rund 50 Prozent der Ernte vernichtet. Die Wahrscheinlichkeit von Spätfrösten sei durch die späte Blüte deutlich geringer. Außerdem helfen die warmen Temperaturen auch den Bienen, die für die Bestäubung zuständig sind.

Zauberhaftes Naturschauspiel

Auf das zauberhafte Naturschauspiel haben die Gastwirte sehnlichst gewartet. Denn es lockt jährlich viele Touristen an. Heuer war Ostern früh, viele Gäste zog es noch in die Skigebiete, in den traditionellen Frühjahrsdestinationen im Burggrafenamt und im Etschtal blieben viele Zimmer frei.

Auf Ostern folgt dann meist eine schwache Zeit, bevor der Sommertourismus anrollt. Die späte Apfelblüte kommt also vielen Betrieben gerade recht: Die Nachfrage ist groß, warme Temperaturen und ein weiß-rosa Blütenmeer sorgen in vielen Hotels jetzt für ein volles Haus.