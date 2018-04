Straßensperren wegen Tour of the Alps

Bei der Radsportveranstaltung „Tour of the Alps“ führen die vierte und fünfte Etappe durch Osttirol und von Rattenberg nach Innsbruck. Am Donnerstag und Freitag muss man daher mit Verzögerungen und Straßensperren rechnen.

Am Donnerstag führt das Radrennen „Tour of the Alps“ durch Osttirol. Gegen 13.40 Uhr werden die Rennradler bei Arnbach die Grenze zwischen Süd- und Osttirol erreichen. Danach führt die Etappe über die Drautalstraße B100 bis nach Lienz auf den Hauptplatz. Dabei werde es Behinderungen für Autofahrer geben, schildert Günther Salzmann von der Landesverkehrsabteilung. Am besten warte man die kurzfristigen Sperren der Polizei ab.

Am Freitag Ziel in Innsbruck

Am Freitag startet der Rennradtross um 10.45 Uhr in Rattenberg, Ziel ist der Rennweg in Innsbruck um ca 15.00 Uhr.

Entlang der Straßen ist ebenfalls mit kurzfristigen Sperren zu rechnen.

Streckenverläufe in Tirol und Zeitplan

4. Etappe am Donnerstag von Klausen nach Lienz

Klausen (11.30) – Brixen (11.45) – Bruneck (12.45) – Arnbach (13.50) – B 100 (Drautalstraße) – Abafltersbach (14.10) – Pustertaler Höhenstraße – Anras (14.15) – Sankt Justina Höhenstraße – Mittewald (14.25) – Thal/Aue (14.35) – Bannberg (14.45) – Leisach/Gries (14.55) – B 100 – Ziel Lienz/Hauptplatz (15.01).

Verkehrsbeschränkungen

Entlang der Strecke ist auf der B 100 – Drautalstraße - und auf den Landesstraßen sowie im Stadtgebiet von Lienz ist mit kurzfristigen Anhaltungen und kurzen temporären Sperren und damit verbunden mit zeitlichen Verzögerungen zu rechnen.

5. Etappe am Freitag von Rattenberg nach Innsbruck

Rattenberg (10.45) – B 171 – Tiroler Straße – Kundl (10.55) – L 48 (Breitenbacher Straße) und L 211 (Unterinntalstraße 1. Teil) und L 213 (Angerbergstraße) – Angath (11.15) – B 171 und Gemeindestraßen – Bad Häring (11.25) – L 208 (Bad Häring – Schwoicher Straße) und B 171 – Kirchbichl (11.30) – L 212 und L 211 – Mariastein (11.40) – L 211 – Kramsach (12.10) – B 171 und L 5 (Alpacher Straße) und Gemeindestraßen – Alpbach (12.30) – L 5 – Brixlegg (12.45) – B 171 – Schwaz (13.10) – Pill (13.20) – L 389 (Vomperbachstraße), L 222 (Vomper Straße), L 225 (Gnadenwalderstaße) – Absam (13.45) – L 8 (Dörferstraße) – Hall in Tirol (13.45) – B171A und L 38 – Aldrans (13.55) – Lans (14.01) – L 9, L 38, L 33 – Igls (14.09) – L 9 – Vill (14.11) – Innsbruck/Mitte (14.16) – L 32 – Aldrans (14.20) – Lans (14.24) – Igls (14.32) – Vill (14.33) – Innsbruck/Mitte (14.38) – Aldrans (14.44) – Lans (14.48) – Igls (14.54) – Vill (14.56) – Innsbruck/Mitte (15.01) – Resselstraße, Olympiastraße, Leopoldstraße, Maximillianstraße, Fallmerayerstraße, Colingasse, Bürgergasse, Innrain, Innstraße, Hohe Weg, Mühlauer Brücke - Ziel Rennweg – 15.11.

Verkehrsbeschränkungen

Entlang der Bundes- und Landesstraßen sowie in den Stadtgebieten von Schwaz, Hall in Tirol und im Stadtgebiet von Innsbruck ist mit kurzfristigen und kurzen temporären Sperren und damit verbunden mit zeitlichen Verzögerungen zu rechnen.

Weitere Sperren:

A 12 – Anschlussstelle Kirchbichl - in der Zeit von 10.55 bis 11.55 Uhr

A 12 – Anschlussstelle Kramsach – in der Zeit von 11.00 bis 12.30 Uhr

A 12 – Anschlussstelle Hall-Mitte – in der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr

A 12 – Anschlussstelle Innsbruck-Mitte in der Zeit von 13.15 bis15.00 Uhr