Galtür will Allergiker-Destination sein

Galtür erhält am Montag das Siegel der Europäischen Stiftung für Allergieforschung. Es ist der erste Ort Österreichs, der dieses Siegel erhält. Die Gemeinde will sich in Zukunft verstärkt als Destination für Allergiker vermarkten.

Nicht nur durch die Höhenlage auf 1.600 Metern ist der Ort im hinteren Paznaun für Allergiker und Asthmatiker eine erholsame Umgebung. Auch 20 Unterkünfte und Restaurants, ein Bäcker und ein Supermarkt haben sich auf Urlaubsgäste eingestellt, die allergisch gegen Hausstaub, Tierhaare oder Pollen sind oder eine Lebensmittel-Unverträglichkeit haben.

Hubert Gogl

Die Betriebe bieten zum Beispiel besonders ausgestattete Zimmer oder besonders gekennzeichnete Speisen und Lebensmittel an, damit Allergiker einen beschwerdefreien Urlaub genießen können.

Familien mit Allergikern im Visier

Das honoriert jetzt die Europäische Stiftung für Allergieforschung mit ihrem Siegel. Es wird an Produkte, Dienstleistungen und Gemeinden vergeben, die sich voll auf die speziellen Bedürfnisse von Allergikern eingestellt haben und das durch Gutachten oder Studien auch nachweisen können. Mit der Verleihung des Siegels will sich Galtür in Zukunft unter anderem verstärkt als allergiebewusste Familiendestination vermarkten.