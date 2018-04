Nationalpark wird stärker vermarktet

In Osttirol setzt man nun eine eigene Beauftragte ein, die die Vermarktung des Nationalparks Hohe Tauern vorantreiben soll. Gemeinsam mit der Osttirol Werbung will man das touristische Potenzial des Nationalparks voll ausschöpfen.

Seit über 25 Jahren ist der Nationalpark Hohe Tauern Anziehungspunkt für Naturliebhaber aus Nah und Fern. Die touristische Wertschöpfung aber kommt nicht recht in die Gänge. Das soll sich jetzt ändern. Die Nationalparkverwaltung und Osttirol-Werbung wollen in Sachen Vermarktung an einem Strang ziehen.

ORF

Der Nationalpark soll sozusagen ins Tal geholt werden. Zahlreiche wirtschaftliche Initiativen wie Talmarkt, Sennerei und Hofläden sollen ein „Nationalpark-Gefühl“ erzeugen, so die Marketing-Beauftragte Sandra Gutternig. Das Thema Nationalpark müsse in den Köpfen verankert werden, so Gutternig: „Wir müssen das Thema Nationalpark leben und die Gäste statt zu den Umballfällen in den Nationalpark Hohe Tauern schicken.“

Die Besucherzahlen in der Nationalparkregion sind stetig im Steigen. Dennoch hinkt der Sommertourismus den Erwartungen hinterher. Die Osttirol-Werbung hat sich dazu zwei Zielmärkte abgesteckt, sagt die Geschäftsführerin der Osttirol-Werbung Eva Haselsteiner. Zum einen wolle man sportliche Urlauber ansprechen, zum anderen jene, die Ruhe suchen.

