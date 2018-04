Tour of the Alps führt über WM-Kurs

Am Montag startet in Arco (Italien) die Tour of the Alps. Eine hochkarätig besetzte Radsport Veranstaltung, die vom Trentino über Südtirol zum Etappenziel nach Innsbruck führt.

Die Tour of the Alps führt heuer im Gegensatz zum letzten Jahr von Süden nach Norden über fünf schwere Gebirgsetappen im Trentino, Südtirol und Nordtirol. Die Tour of the Alps ist nicht nur die ideale Vorbereitung auf den Giro d’Italia, sagt Mitveranstalter Thomas Pupp: „Es gibt ein riesiges Medieninteresse, auch das Interesse der Teams ist sehr groß, weil sie wissen, dass sie sich viele Kilometer auf dem Kurs der Weltmeisterschaft befinden. Da werden wir ganz großen Radsport geboten bekommen.“

Vergleich mit internationalen Assen

Nicht nur die Topstars wie Chris Froome und Fabio Aru unterziehen sich bei der Alps-Tour mit mehr als 13.000 Höhenmetern einem letzten Formtest vor der Italien-Rundfahrt. Die Österreicher Felix Großschartner, Giro-Etappensieger Lukas Pöstlberger und Georg Preidler wollen vor Heimpublikum natürlich besonders gut abschneiden. Dazu erhalten Riccardo Zoidl und andere ÖRV-Profis aus den Continental-Teams Felbermayr und Tirol Cycling die seltene Möglichkeit zum Vergleich mit den internationalen Assen.

Am Montag geht es in Arco los, die Tour of the Alps wird am Freitag mit der Etappe von Rattenberg nach Innsbruck abgeschlossen.

