Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr

In den vergangenen Tagen hat es bereits mehrere kleine Waldbrände gegeben, zuletzt Samstagnachmittag in Pinswang (Bezirk Reutte). Die geringe Niederschlagsmenge und der Föhn haben viele Wiesen, Felder und Wälder in Nordtirol ausgetrocknet.

Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl warnt vor der Gefahr von Bränden in Teilen Nordtirols. Die Waldbrandgefahr sei aufgrund der mangelnden Niederschläge und der lange andauernden Föhnlage groß, da der Boden dadurch stark ausgetrocknet sei, so Hölzl. Normalerweise gibt es die extreme Trockenheit im März - heuer hat sie sich wegen der großen Schneemengen in den April verschoben.

Zigaretten und offenes Feuer Hauptrisiko

Der verheerende Brand am Hochmahdkopf im Gemeindegebiet von Absam im März 2014 hatte rund 80 Hektar Wald vernichtet. Tagelang hatte das Feuer gewütet, damals ausgelöst durch eine im trockenen Wald weggeworfene Zigarette. Weggeworfene Zigaretten sowie offene Feuerstellen seien das Hauptrisiko eines Wald- und Wiesenbrandes derzeit, so Landesfeuerwehrkommandant Hölzl.

Die Brandgefahr werde in den nächsten Tagen vor allem in den Föhngebieten noch ansteigen, warnt die Feuerwehr.

