Mehr Unfälle beim E-Mountainbiken

Durch das vermehrte Mountainbiken mit Elektromotor steigen auch die Unfallzahlen. Rund 1.000 Mountainbiker haben sich im vergangenen Jahr in Tirol so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus nachbehandelt werden mussten.

Mangelnde Technik und Überforderung sind die Hauptunfallursachen beim E-Mountainbiken, so das Kuratorium für Verkehrssicherheit. Mit dem Elektrofahrrad seien immer mehr ungeübte Fahrer und Personen mit schwächerer Kondition auf Forstwegen und im Gelände unterwegs. So zeige eine Analyse von Verletzungstrends, dass der Altersdurchschnitt bei verletzten E-Bikern höher ist und auch der Anteil an Frauen, heißt es.

ORF

Außerdem tragen E-Biker laut diesen Daten offensichtlich deutlich seltener einen Helm als andere Mountainbiker. Das Kuratorium rät unbedingt zum Fahrradhelm, um schweren Kopfverletzungen vorzubeugen. Außerdem sollte man das Gleichgewicht trainieren und vorsichtig anfahren, denn die Schubkraft des Elektromotors könne überraschend einsetzen.