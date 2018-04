Neuer Rettungshubschrauber im Außerfern

Im Bezirk Reutte hebt ab sofort ein neuer Rettungshubschrauber ab. Der Automobilklub ARBÖ und die ARA Flugrettung haben mit Freitag die bereits seit 1. April laufende Kooperation offiziell besiegelt.

Aus diesem Anlass, den der Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, Peter Rezar, als „Tag mit historischer Bedeutung“ bezeichnete, hob auch der neue Rettungshubschrauber des Typs „H 145“ im Bezirk Reutte österreichweit zum ersten Mal ab.

Weiterer Hubschrauber in Kärnten geplant

Die Kooperation zwischen ARBÖ und der ARA Flugrettung beschränkt sich dabei jedoch nicht nur auf den Bezirk Reutte. Die 2001 gegründete ARA-Flugrettung verfügt neben Reutte auch noch über einen Standort im Kärntner Fresach. Als Zeitpunkt des Abhebens des ersten Hubschraubers mit ARBÖ-Logo in Kärnten meinte Rezar, dass das „noch vor dem Sommer“ passieren werde.

zeitungsfoto.at

Auch Nachtflüge künftig möglich

Vorerst sprach aber der Geschäftsführer der ARA Flugrettung, Peter Huber, auch schon in Ehenbichl bei Reutte von einem „bedeutsamen Generationswechsel in der Geschichte der österreichischen Flugrettung“. Der Tiroler Bezirk Reutte, in dem die ARA Flugrettung seit der Gründung laut Huber 13.000 Einsätze geflogen sei, verfüge dabei über Besonderheiten. „Berge spielen in unserer Arbeit eine besonders große Rolle“, konkretisierte er die Gegebenheiten an Ort und Stelle.

Mit dem neuen „H 145“ verfüge man jetzt auch über ein „entsprechendes Arbeitsgerät“. Dieser Hubschrauber habe etwas mehr Platz in der Kabine und mehr Raum für „hoch spezialisierte Medizingeräte“, so Huber. Auch verfüge der neue Hubschrauber über eine im Vergleich mit dem Vorgängermodell deutlich leistungsstärkere festinstallierte Seilwinde und sei mit einer „Nachtflugausstattung“ versehen, skizzierte Huber die Vorteile des „H 145“, der in Österreich erstmalig eingesetzt wird.

zeitungsfoto.at

ARA hat deutsche Mutter

Sowohl ARBÖ als auch ARA Flugrettung gelten in ihrem Bereich als bedeutsame Player. Die ARA Flugrettung hat ihren Sitz in Klagenfurt und gehört zur DRF Luftrettung. Die DRF Flugrettung betreibt in Deutschland 29 Luftrettungsstationen. Der ARBÖ wurde bereits 1899 gegründet und zählt mittlerweile 400.000 Mitglieder. Er betreibt in Österreich 90 Prüfzentren und drei Fahrsicherheitszentren und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter.