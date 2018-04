Bei Sturz vom Pferd schwer verletzt

In Wiesing hat sich am Mittwoch eine junge Frau bei einem Reitunfall schwere Verletzungen zugezogen. Sie stürzte laut Polizei auf einem Waldweg vom Pferd, musste notversorgt und in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Die 21-jährige aus dem Bezirk Schwaz war gegen 12.00 Uhr im Gemeindegebiet von Wiesing geritten. Ihre Mutter begleitete sie zu Fuß. Als die beiden zu einer hölzernen Absperrung kamen und umkehren wollten, scheute das Tier plötzlich aus unbekannter Ursache.

Die junge Frau stürzte unglücklich vom Pferd und erlitt dabei Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule. Die Schwerverletzte wurde von einem Notarzt erstversorgt und von der Bergrettung aus dem Wald geborgen. Anschließend flog sie der Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Innsbrucker Klinik.