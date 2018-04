Brutaler Raub: Täter jetzt ausgeforscht

Nach einem Überfall auf einen 57-jährigen Tschechen in der Nacht auf den 30. Jänner in Innsbruck ist ein 28-Jähriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht worden. Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Der Einheimische soll sein Opfer mit einem Messer bedroht und mehrmals mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben, berichtete die Polizei am Montag.

Beamte nahmen den 28-Jährigen in seiner Wohnung fest. Nach der Einvernahme wurde über den Einheimischen die Untersuchungshaft verhängt. Er wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.

Zweimal hintereinander überfallen

Der Beschuldigte soll dem Tschechen, der sich auf dem Heimweg von einem Lokal zu seiner Unterkunft befunden hatte, gegen 3.00 Uhr mit einem Komplizen zunächst einen geringen Bargeldbetrag und Zigaretten aus der Jackentasche entwendet haben. Anschließend soll der 28-Jährige den Tschechen verfolgt, ihn mit einem Messer bedroht und mehr Geld gefordert haben. Schließlich habe er sein Opfer mehrfach mit der Faust am Kopf attackiert, wodurch der 57-Jährige leicht verletzt wurde.