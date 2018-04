Einkaufszentren kontrollieren Dauerparker

In den Einkaufszentren DEZ und Cyta am Innsbrucker Stadtrand werden Dauerparker zunehmend zum Problem. Viele nutzen diese Parkplätze, nachdem in der Landeshauptstadt die gebührenpflichtigen Parkzonen ausgeweitet wurden.

Immer mehr Autofahrer stellen ihre Fahrzeuge für mehr als einige Stunden auf den kostenlosen Parkplätzen der Einkaufszentren am Stadtrand ab, um dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Rad in die Stadt zu fahren. Das fällt den Betreibern der Einkaufszentren zunehmend auf. Offiziell freilich darf man diese Stellplätze nur ein paar Stunden während des Einkaufs nutzen.

ORF

Einkaufszentren hoffen auf Einsicht durch Infos

Jetzt führen Mitarbeiter der Security-Firmen Stichproben durch. Die Einkaufszentren setzen bei den Parksündern auf ein persönliches Gespräch oder sie hinterlegen einen Zettel mit einer entsprechenden Information an der Windschutzscheibe. In dieser wird darauf hingewiesen, dass das Fahrzeug unerlaubt oder zu lange auf dem privaten Parkplatz steht.

Noch keine Schranken bei der Zufahrt

Mit diesen Maßnahmen will man so lange wie möglich verhindern, dass Schranken errichtet oder Kartensysteme installiert werden, um die Zufahrten zu kontrollieren, heißt es seitens der Cyta. Beim DEZ sind große Teile der Parkflächen schon länger während der Nachtstunden abgesperrt.