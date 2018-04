Prozess nach Überfall auf Juwelier

Nach dem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Innenstadt Ende Oktober müssen sich drei Männer aus Estland vor Gericht verantworten. Sie zeigten sich vor Gericht geständig. Ein vierter Komplize konnte nach dem Überfall entkommen.

Das Juweliergeschäft in der Innsbrucker Innenstadt wurde Ende Oktober von vier teilweise vermummten Tätern überfallen. Die drei Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren waren laut Anklage mit einem Schreckschussrevolver, einem Beil und einer Axt bewaffnet. Sie sollen die Vitrinen ausgeräumt und eine Verkäuferin gezwungen haben, sich auf den Boden zu legen.

Der mit dem Revolver bewaffnete Täter wurde damals von einem Securitymitarbeiter mit einem Schuss im Bereich des Brustkorbs getroffen. Ihn und einen weiteren Angeklagten nahm die Polizei samt Beute bei der Autobahnausfahrt Ötztal fest.

Von Passanten in Innenstadt gestoppt

Der dritte Angeklagte wurde noch in der Innenstadt vom Security-Mitarbeiter und zwei Passanten gestoppt. Es gelang ihnen, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten.

Auftrag soll von Hintermännern gekommen sein

Alle drei Tatverdächtigen sind wegen schweren Raubes angeklagt. Ein Angeklagter sagte in seiner Einvernahme, dass sie die Instruktionen für den Überfall schriftlich und alle einzeln erhalten hätten. Sie seien bedroht und unter Druck gesetzt worden, den Überfall durchzuführen, sagte der Mann. Einer der Angeklagten sprach vor Gericht von sechs Personen - damit dürften neben den drei Angeklagten noch weitere Personen im Spiel gewesen sein. Die Ermittlungen in diesem Fall gehen noch weiter, das bestätigt das Landeskriminalamt. Erst kürzlich wurde eine Person in Estland verhaftet, die im Verdacht steht, ein Beitragstäter gewesen zu sein.

Gleich nach dem versuchten Überfall wurde eine Alarmfahndung ausgelöst. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz - mehr dazu in Juwelier-Überfall: Noch ein Täter flüchtig (tirol.ORF.at, 24.10.2017)