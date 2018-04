Nach 40-Meter-Absturz Lawine ausgelöst

Ein 28-jähriger Österreicher ist am Sonntagnachmittag am Hintertuxer Gletscher rund 40 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Durch den Aufprall am Wandfuß löste er eine Lawine aus, auf der er 150 Meter abrutschte. Er blieb unverletzt.

Der Mann deponierte kurz nach Mittag seine Tourenski bei der Bergstation des „Gletscherbus 3“ und ging dann mit Tourenskischuhen in Richtung Gipfelkruez der „Gefrorene-Wand-Spitzen“.

Aufprall löste Lawine aus

Auf 3.275 Metern brach die Wechte, auf der der Mann ging. Der 28-Jährige stürzte rund 40 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Als er am Wandfuß aufprallte, löste er dadurch eine Lawine aus, auf der er dann weitere 150 Meter in Richtung Tuxer Hauptkamm abrutschte. Er wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und unverletzt zurück zur Bergstation gebracht.