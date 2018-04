Wahlkarten für Gemeinderatswahl Innsbruck

Ab Montag sind Wahlkarten für die Innsbrucker Bürgermeister- und Gemeinderatswahl erhältlich. Ab sofort können Wahlberechtigte also ihre Stimme für die Wahl in der Landeshauptstadt am 22. April abgeben.

Wer am Wahltag verhindert ist, muss den Grund dafür im Wahlkartenbüro im Innsbrucker Rathaus nennen und einen gültigen Lichtbildausweis vorzeigen. Ab Montag wird die Wahlkarte dort nämlich direkt im Wahlbüro ausgestellt.

Mehrere Möglichkeiten für die Wahl

Wahlkartenbüro Das Wahlkartenbüro befindet sich im 6. Stock des Innsbrucker Rathauses. Geöffnet ist jeweils bis 17 Uhr, freitags bis 12 Uhr.

Zum Wählen mit der Wahlkarte gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann die Wahlkarte gleich direkt im Büro abgegeben werden. Unschlüssige können die Wahlkarte aber auch mit nachhause nehmen und sie dann per Post bis zum 20. April an das Wahlkartenbüro zustellen. Die Wahlkarte kann auch am Wahltag, also am 22. April, direkt im zuständigen Wahllokal abgegeben werden.

