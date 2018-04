Lawine: Skitourengeher verletzt

Bei Kaisers im Außerfern ist am Sonntag Vormittag eine Lawine abgegangen. Zwei Skitourengeher wurden in den Lechtaler Alpen von der Lawine mitgerissen, ein Mann wurde dabei verletzt.

Ein Ehepaar aus Deutschland war am Samstag mit Tourenski auf die Alplesspitze unterwegs. Die beiden starteten bereits in der Früh um sieben Uhr in Kaisers, da lag die Lawinenwarnstufe noch bei 2. Am Vormittag beim Aufstieg blieb der Mann dann nach einiger Zeit stehen, er erklärte seiner Frau, es werde zu warm um weiterzugehen, und es sei besser abzufahren. Der Mann zog daraufhin seine Skier aus. In dem Moment ging über den beiden eine Nassschneelawine los.

zeitungsfoto.at

Beide von Lawine mitgerissen

Die Frau wurde einige Meter mitgerissen aber nicht verschüttet. Der Mann wurde etwa 100 bis 150 Meter mitgerissen, er wurde bis zur Brust teilverschüttet. Seine Frau und andere Tourengeher konnten den Mann aus der Lawine befreien. Er wurde verletzt mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Seine Frau und zwei Helfer wurden mit der Libelle ins Tal gebracht. Sie dürften nach ersten Informationen der Polizei nicht verletzt worden sein.

Lawinenwarndienst: Steigende Gefahr

Der Lawinenwarndienst Tirol hatte für Sonntag eine stetig steigende Gefahr vorausgesagt, die lokal bis zur Stufe 4 reichen könne. Grund sind das Zusammentreffen gewaltiger noch vorhandener Schneemassen und die relativ rasch ansteigende Tageserwärmung eines der ersten „echten“ Frühlingstage. Für Wintersportler gilt also höchste Vorsicht, auch am Samstag waren bei zwei Lawinenabgängen bereits zwei Personen mitgerissen und verletzt worden - mehr dazu in Mehrere Lawinen - Ein Schwerstverletzter.