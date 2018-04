Verzögerte Bergung wegen Sonneneinstrahlung

Am Samstagnachmittag ist in Hippach ist eine deutsche Kletterin in Not geraten. Beim Umhängen fiel die 28-Jährige ins Seil und verletzte sich. Das Hubschrauberteam musste wegen ungünstiger Sonneneinstrahlung mit der Bergung kurz warten.

Die 28-Jährige war mit Freunden im Klettersteig Talbach unterwegs. An einer überhängenden Stelle des Schwierigkeitsgrades D rutschte die Frau aus und fiel eineinhalb Meter ins Seil.

ZOOM Tirol

Die Kletterin erlitt beim Aufprall am Felsen Prellungen und einen Schock. Zwei Mann der Bergrettung Zell stiegen rasch zu der Frau auf und versorgten sie. Das Hubschrauberteam musste mit der Bergung aber kurz warten, da die Sonne den Piloten blendete. Anschließend wurde die Kletterin ins Tal geflogen.