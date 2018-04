Starker Anstieg bei Bio-Landwirtschaft

Bio-Landwirtschaft nimmt in Tirol stark zu. In den letzten zwei Jahren sind mehr als 190 Bio-Betriebe dazugekommen. Von der Milchproduktion bis zum Gemüseanbau machen Bio-Betriebe bereits einen großen Teil der Tiroler Landwirtschaft aus.

Über 20 Prozent, also mehr als ein Fünftel der Landwirte in Tirol, sind mittlerweile Bio-Betriebe. Die Tendenz ist weiter steigend, trotz vieler Auflagen. Der Markt verlange Bio, sagt Lukas Peer, Bioreferent in der Landwirtschaftskammer Tirol. Biobauern hätten deshalb bessere Voraussetzungen, ihre Produkte zu einem fairen und guten Preis verkaufen zu können. Dieser bessere Preis und die Förderung sei ein kleiner Anreiz, um auf Bio umzustellen, meint Peer. Der Landwirt müsse aber auch die Einstellung zu Bio haben und die Richtlinien einhalten, schließlich gäbe es eine jährliche Kontrolle.

ORF

Vermarktung von Bio heute wichtig

Schwankungen bei der Anzahl der Bio-Bauern in Tirol in der Vergangenheit führt Peer auf die fehlenden Vermarktungsmöglichkeiten damals zurück. Jetzt habe und nutze man diese Vermarktungsmöglichkeiten. Hier sei Österreich und speziell Tirol aber auf das Ausland angewiesen, mit Deutschland habe man einen guten Partner gefunden, um Milch und andere Produkte zu exportieren, so Peer.

Aufwärtstrend für Nicht-Milchprodukte

In Tirol wird vor allem Milch produziert. Aber auch in den Bereichen Bio Obst, Gemüse und Fleisch spüre man einen Aufwärtstrend. In den vielen klein strukturierten Landwirtschaftsbetrieben sieht Lukas Peer auch noch viel Bio-Potenzial. Durchschnittlich habe ein Betrieb in Tirol zehn Kühe, viele Bauern in Tirol sind Nebenerwerbsbauern. Bio passe hier vielleicht sehr gut dazu und liefere ein gutes Nebeneinkommen, so Peer.