Mehrere Schwerverletzte bei Skiunfällen

Zu mehreren schweren Unfällen ist es am Freitag in Tirol gekommen. Ein Gleitschirmfahrer mit Skiern verletzte sich beim Landen in St. Anton am Arlberg schwer, drei Wintersportler erlitten auf Tirols Pisten schwere Verletzungen.

Mit einem Gleitschirm und Skiern war ein 41-jähriger Deutscher am Freitag in St. Anton am Arlberg durch das Steißbachtal unterwegs. Mehrmals setzte er bewusst mit den Skiern auf dem Schnee auf. Beim Landeanflug vor einem aufgeschobenen Schneehügel hatte er dann zu wenig Höhe und prallte gegen den Hügel. Nach der Erstversorung durch den Pistenrettungsdienst wurde der Schwerverlezte mit dem Hubschrauber geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Zams gebracht.

Kollision in Wildschönau

Im Skigebiet Schatzberg sprang ein 18-jähriger Skifahrer aus Deutschland wenige Meter vor der Talstation über eine Bodenwelle. Dabei prallte er gegen einen fahrenden 14-jährigen Snowboarder. Beide kamen zu Sturz, während der Skifahrer nicht verletzt wurde, blieb der australische Snowboarder bewusstlos liegen. Ein Liftangestellter setzte sofort den Notruf ab und leistete erste Hilfe. Der schwer verletzte 14-Jährige musste intubiert werden und wurde vom Hubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.

Schwer verletzter Skifahrer in Osttirol

Im Skigebiet St. Jakob in Defereggen stießen am Freitag zwei deutsche Skifahrer mit 65 und 64 Jahren zusammen. Der 64-Jährige wurde dabei schwer verletzt, er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.