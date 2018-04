Verstärkte Motorrad-Kontrollen am Wochenende

Rund 500 Menschen werden jedes Jahr in Tirol bei Motorrad- und Mopedunfällen verletzt. Zu Beginn der Motorradsaison verstärkt die Polizei deshalb die Überwachung der Verkehrssicherheit von Motorrädern und ihren Lenkern.

Im vergangenen Jahr starben auf Tirols Straßen zehn Motorradfahrer und ein Mopedlenker. Gerade schönes, sonniges Wetter lockt viele Motorradfahrer auf die Straßen. An diesem Wochenende überwacht die Polizei deshalb verstärkt die Hauptrouten und die unfallreichsten Strecken, wie beispielsweise das Hahntennjoch, das Timmelsjoch, die Lechtalstraße, die Zillertalstraße, die Brennerstraße und auch die Achenseestraße.

zeitungsfoto.at

Die Polizisten kontrollieren dabei mit Radar und Lasermessgeräten. Außerdem werden Zivilstreifen unterwegs sein, sowohl mit Autos als auch mit Motorrädern. Vergangenes Jahr wurden bei 117 solcher Schwerpunktkontrollen rund 6.500 Motorradlenker beanstandet.

Aktionstag für mehr Sicherheit

Der Tiroler Zweiradhandel veranstaltet am Samstag gemeinsam mit dem ÖAMTC einen Aktionstag unter dem Motto „Sag Ciao dem Stau“. Allein im Vorjahr wurden in Tirol rund 4.200 Mopeds und Motorräder neu zugelassen. Deshalb werden am Aktionstag im Fahrtechnik-Zentrum am Zenzenhof in Innsbruck Fahrsicherheitstrainings angeboten. Auch aktuelle Motorräder und Motorroller können Probe gefahren werden. Gerade zu Beginn der Saison sei es wichtig, Kenntnisse aufzufrischen und gut gerüstet in die Saison zu starten, sagen die Experten.