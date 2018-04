Eppan bereit für DFB-Trainingslager

Sieben Wochen bevor die deutsche Nationalmannschaft zum WM-Training nach Eppan bei Bozen kommt, ist dort alles bereit. Am Samstag wird das neue Fußball-Trainingszentrum eröffnet. Auch ein Hotel wurde für die Profis umgebaut.

Es soll eines der funktionellsten Fußballzentren Italiens sein: In der Eppaner Sportzone Rungg wird am Samstag das neue Trainingszentrum für den FC Südtirol eröffnet. Dort wird ab Ende Mai auch Deutschlands Nationalelf für die Fußball-WM in Russland trainieren.

ORF

Je zwei große Natur- und Kunstrasenplätze sowie ein kleiner Kunstrasenplatz stehen in Südtirols neuer Hochburg für Kicker bereit. Dazwischen befindet sich ein Dienstleistungszentrum mit Fitnessräumen, Umkleiden, Restaurant, Räumlichkeiten für einen Fanclubempfang und vielem mehr. Hier wird Jogi Löw seine Mannschaft vom 23. Mai bis zum 7. Juni fit für die Mission WM-Titelverteidigung machen.

In den kommenden Tagen werden in Eppan verschiedene Inspektoren aus Deutschland erwartet. Mitarbeiter der deutschen Fußballnationalmannschaft werden das Gelände und die Unterkunft noch einmal genau überprüfen: Rasen, Sicherheit, Mediencenter, alles muss passen. Der Organisator des DFB-Trainingslagers Manfred von Call ist aber zuversichtlich. „Wir sind perfekt im Zeitplan!“

Heimstätte für FC Südtirol und Eppans Fußball

Das neue Trainingszentrum ist aber nicht für die DFB errichtet worden, sondern als Heimstätte für den FC Südtirol, Südtirols einzige Profifußballmannschaft, seine Jugendmannschaften und die Fußballvereine von Eppan. FCS-Präsident Walter Baumgartner freut sich, dass seinem Verein nun exzellente Trainingsbedingungen zur Verfügung stehen, lange genug habe man auch darauf gewartet. Die Planungs- und Bauzeit der Anlage hat vier Jahre gedauert.

39 Hotelsuiten neu errichtet

ORF

Schneller ging der Umbau in dem 5-Sterne-Hotel in Girlan (Gemeinde Eppan), in dem die deutschen Fußballstars während ihres WM-Trainings untergebracht sein werden. Um die Spieler samt Trainerstab und Betreuern ihren Wünschen gemäß beherbergen zu können, wurde das Hotel um 39 Luxussuiten erweitert. Ein ganzer neuer Trakt wurde in sechs Monaten Bauzeit errichtet.

Viertes Trainingslager des DFB in Südtirol

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich bereits mehrmals in Südtirol auf eine WM vorbereitet: 1990 in Kaltern, 2010 schon einmal in Eppan und 2014 im Passeiertal. Das Medienecho, vor allem in Deutschland, ist jedesmal riesig. Nach den Trainingscamps 2010 und 2014 haben Studien der Bozner Handelskammer gezeigt, dass der Werbeeffekt für Südtirol beträchtlich war.

ORF

Heuer investiert das Land Südtirol 500.000 Euro, um das DFB-Camp ins Land zu holen, der Tourismusverein von Eppan legt noch einmal 100.000 Euro drauf. Die Macher des Camps erwarten sich aber auch einen Werbeeffekt von umgerechnet 11 Millionen Euro, schließlich gilt der DFB als Sympathieträger beim für Südtirol so wichtigen Gast aus Deutschland. Eppan ist also bereit für Jogi und seine Jungs. Sogar die Musikkappelle für den großen Empfang ist bereits bestellt.