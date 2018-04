Fondsgesellschaft übernimmt Outlet Brenner

Mit der Fondsgesellschaft Invesco Real Estate hat das Outlet Center Brenner einen neuen Eigentümer. Die Investmentgesellschaft übernimmt alle Anteile der Familie Huter. Der Kaufpreis soll geheim bleiben.

Das Unternehmen Huter-Invest mit Sitz in Matrei im Wipptal verkaufte das Outlet Center Brenner Anfang April an Invesco Real Estate. Dabei handelt es sich um eine der weltweit größten unabhängigen Vermögens-Verwaltungsgesellschaften, die Vermögen in Höhe von mehr als 55 Milliarden Euro verwaltet. Ein Prozent am Unternehmen gehört auch künftig der PEMA-Gruppe von Markus Schafferer.

Der neue Mehrheitseigentümer repräsentiere eine deutsche Versorgungskammer, die ihr Geld investiert habe. Der Fonds verfüge als Eigentümer des designer outlets in Wolfsburg bereits über Erfahrung mit Outlet Centern, erläutert der bisherige Eigentümer Nikolaus Huter.

20 Prozent Zuwachs im ersten Quartal

Zuletzt schrieb das 2007 eröffnete Outlet eine Erfolgszahl nach der anderen - 70 Shops, 350 Beschäftigte, 50 Millionen Euro Umsatz und zwei Millionen Besucher pro Jahr. Der Trend würde sich auch im laufenden Jahr fortsetzen. Im ersten Quartal habe ein Plus von 20 Prozent verzeichnet werden können, so Huter.

“Angebot war nicht abzuschlagen“

Der Verkauf kam letztlich überraschend, räumt auch der bisherige Eigentümer Nikolaus Huter ein. Es sei nicht geplant gewesen, aus dem Outlet auszusteigen, doch manchmal kämen eben Angebote, die man nicht abschlagen könne. Auswirkungen auf die Kunden des Outlet Centers Brenner durch den Verkauf soll es nicht geben. Die Kunden würden durch den Verlauf nichts merken, es bleibe auch das Team unverändert.

Das Outlet Center wurde 2007 eröffnet und in zwei Baustufen erweitert - mehr dazu in Einkaufszentrum am Brenner wurde erweitert.

Offen bleibt, in welche Projekte die Wipptaler Unternehmerfamilie das durch den Verkauf eingenommene Geld investiert. Es sollen auch wieder Projekte in Tirol sein, so das Versprechen.