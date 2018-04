Versuchter Mord: 23-Jährige angeklagt

Am Innsbrucker Landesgericht ist am Freitag eine 23-jährige Innsbruckerin des versuchten Mordes angeklagt. Sie soll ihren damaligen Freund brutal niedergestochen haben. Der Angeklagten droht lebenslange Haft.

Aus einem Streit mit ihrem Freund hat sich Ende Juli 2017 in Innsbruck eine brutale Beziehungstat entwickelt. Mit 1,8 Promille Alkohol im Blut griff die heute 23-jährige Frau damals zum Messer und stach ihrem Lebensgefährten eine 21 cm lange Klinge in die Brust. Dieser wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der Mann überlebte schwerverletzt - mehr dazu in Messerstiche: Freundin unter Verdacht.

Zurechnungsfähigkeit laut Gutachten

Laut psychiatrischem Gutachten sei die Frau trotz ihrer damaligen schweren Alkoholisierung während der Tat zurechnungsfähig gewesen. Heute wird sie aus der U-Haft im Schwurgerichtssaal vorgeführt, bei einem Schuldspruch droht ihr lebenslange Haft.