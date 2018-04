„Südtirol heute“: 106.000 Zuschauer täglich

Bei den TV-Nachrichten liegt „Südtirol heute“ südtirolweit im Spitzenfeld. Das hat eine aktuelle Medienumfrage des Landesinstitutes für Statistik ergeben. Nachrichtenmagazine im Fernsehen liegen bei den Südtirolern also immer noch hoch im Kurs.

Im Fernsehen schauen die Südtirolerinnen und Südtiroler am liebsten Nachrichten. Information und Geschichten aus dem eigenen Land sind bei den Zusehern beliebt. Regionalität ist dem Fernsehpublikum wichtig. Das haben die Statistiker in den vergangenen Monaten herausgefunden.

3.000 Südtiroler befragt

In der Zeit von Oktober 2017 bis Februar 2018 hat das Südtiroler Landesamt für Statistik 3.000 Südtiroler nach ihren Radio-und Fernsehgewohnheiten gefragt. Das Nachrichtenmagazin „Südtirol heute“, in Südtirol und in Tirol seit 18 Jahren fester Bestandteil der TV-Medien, liegt in der umfangreichen Erhebung klar im Spitzenfeld.

Beliebtheit zugenommen

„Südtirol heute“ kann auf 182.000 Nutzer in Südtirol zählen. Die durchschnittliche Tagesreichweite für die Sendungen um 18.30 Uhr und 19.30 Uhr liegt bei 106.000 Zusehern. Südtirol heute kommt damit auf einen Marktanteil von 43,4 Prozent. Die Akzeptanz der Sendung hat damit in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Südtiroler täglich zwei Stunden vor TV

Die Südtiroler sitzen im Schnitt an fünf Tagen in der Woche vor dem Fernseher und verbringen mit TV-Programmen durchschnittlich täglich zwei Stunden. Fernsehen bleibt damit ein Medienmagnet, die Jugend konsumiert TV-Sendungen jedoch zunehmend im Internet. Die Attraktivität des Hörfunks hat in den letzten Jahren leicht abgenommen.

