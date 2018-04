Vier der fünf Schmuckräuber gefasst

Einen Tag nach dem Raubüberfall auf ein Schmuckgeschäft in Samnaun sind vier der fünf mutmaßlichen Täter verhaftet worden. Drei hatten sich im Kofferraum eines Autos versteckt, einer war am Mittwoch noch auf der Flucht.

Fünf bewaffnete, maskierte Täter betraten am Dienstag gegen 12.00 Uhr das Schmuck- und Uhrengeschäft in Samnaun-Dorf. Dann räumten sie vor allem Uhren aus den Vitrinen, verließen das Geschäft und flüchteten mit einem Personenwagen. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Das gestohlene Fluchtauto wurde wenig später zwischen Samnaun-Dorf und dem Grenzübergang Spiss entdeckt.

Drei Verdächtige in Kofferraum entdeckt

Polizisten hatten am Mittwochmittag nach einem Hinweis in Samnaun-Dorf ein Fahrzeug unter die Lupe genommen, dessen Innenraum aber leer war. Als sie den Kofferraum öffneten, entdeckten sie darin drei Männer, die festgenommen wurden. Ein weiterer Mann wurde laut Polizei bei einer Kontrollstelle in Samnaun verhaftet.

Großer Teil der Beute sichergestellt

Die Festnahmen erfolgten dank Hinweisen aus der Bevölkerung, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte. Außerdem habe ein beträchtlicher Teil der Beute - Uhren im Wert von über einer Million Franken - sichergestellt werden können.

Täter im Alter von 31 bis 33 Jahren

Die vier serbischen und bosnischen Männer im Alter zwischen 31 und 33 Jahren werden dringend verdächtigt, bei dem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein - mehr dazu in Augenzeugenvideo bei Juwelierüberfall.