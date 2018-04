Bürgerinitiativen starten Wahlkampf

Bei der Gemeinderatswahl im April wollen die Innsbrucker Bürgerinitiativen ein Mandat erreichen. Der Zusammenschluss der Bürgerinitiativen ist unzufrieden mit der Stadtpolitik und kritisiert vor allem die Wohnbaupolitik.

Am Dienstag starteten die Innsbrucker Bürgerinitiativen in den Wahlkampf für die Gemeinderatswahl. 2016 schlossen sie sich zusammen und wollen nun in den Gemeinderat. Ein Mandat im neuen Innsbrucker Gemeinderat zu erreichen, ist das erklärte Ziel. Mehrere wären natürlich besser, um spürbar mitreden zu können, sagt Anita Stangl, Sprecherin des Dachverbandes der Innsbrucker Bürgerinitiativen und Listenzweite.

Dem Dachverband gehören rund 20 Initiativen an - unter anderem die „IG Wilten“, die „Rettet die Straßenbahn Linie 6“, die „IG Höttinger AU Fluglärm“ und die „Bürgerinitiative Patscherkofelbahn“. Anita Stangl ist von der „Bürgerinitiative Olympiapark O-Dorf“. Auch wenn sie Sprecherin einer Bürgerinitiative sei, könne sie selbst eine gute Kommunalpolitikerin sein, da keine Partei hinter ihr stehe, die ihr sage, wie sie abstimmen oder denken solle, so Stangl.

Kritik an jetziger Wohnbaupolitik

Das Hauptthema der Liste „Bürgerinitiativen Innsbruck“ sind die städtische Wohnbaupolitik und der Kampf gegen Verdichtung. Es würden zu viele Wohnungen gebaut, erklärt der Sprecher der Bürgerinitiative Igls und Listen-Spitzenkandidat Berthold Schwan.

Die ansässige Bevölkerung würde seit 30 Jahren nicht mehr wachsen. Es sei daher unverständlich, warum jährlich 1.000 Wohnungen benötigt werden, so Schwan. Es sei klar, dass mehr Menschen in die Stadt ziehen, wenn es hier mehr Wohnungen gäbe.

Bürger-Elvis als Wahlbotschafter

Da die Liste über kein üppiges Wahlkampfbudget verfügt, springt ein Bürger-Elvis ein. Den verkörpert Markus Trafoier von der Bürgerinitiative Eichhof.

Trafoier wird Wahlbotschaften als singender Elvis durch Innsbruck trällern.