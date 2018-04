Großfahndung nach Überfall auf Juwelier

Nach der Tiroler Grenze in Samnaun ist Dienstagmittag ein Juwelier überfallen worden. Mehrere Männer gingen dabei brutal vor. Die Schweizer Polizei bat ihre Tiroler Kollegen um Hilfe, seitdem läuft eine groß angelegte Fahndung.

Nach ersten Informationen sollen mehrere Männer am Überfall auf den Juwelier in Samnaun beteiligt gewesen sein. Sie stürmten zur Mittagszeit in das Geschäft und entkamen anschließend mit Beute in unbekannter Höhe. Wohin die Kriminellen flüchteten, ist derzeit völlig unklar.

Zeitungsfoto.at

Die Schweizer Polizei bat ihre Kollegen in Tirol um Hilfe. Seitdem läuft die Fahndung über das Grenzgebiet hinaus bis nach Mils.

Polizeistreifen kontrollieren, der Polizeihubschrauber und auch die Cobra stehen im Einsatz.