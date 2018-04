Zwei Blockabfertigungen in dieser Woche

Am Dienstag und am Donnerstag kommt es in Kufstein auf der A12 an der Grenze zu weiteren Lkw-Blockabfertigungen. Maximal 300 Schwerfahrzeuge werden pro Stunde nach Tirol durchgelassen. Um 5.00 Uhr früh ging die Polizei am Kontrollpunkt in Position.

Mit der Lkw-Dosierung auf der Autobahn A12 an der Grenze zu Deutschland soll ein Verkehrschaos in Tirol im Vorfeld verhindert werden, so Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), der im Februar trotz Protests vor allem aus Deutschland an der Maßnahme festhielt - mehr dazu in Platter kündigt mehr Blockabfertigungen an.

ZOOM.Tirol

Freie Fahrt für Pendler und Urlauber

Die letzte Blockabfertigung wurde vor dem Palmwochenende durchgeführt. Diese Woche werden Lkws am Dienstag und am Donnerstag an der Grenze angehalten, sie dürfen wieder nur „dosiert“, bis zu 300 pro Stunde, durch Tirol fahren. Damit soll der Urlauber- und Pendlerverkehr nach den Feiertagen freiere Fahrt haben. Das Land hat aufgrund statistischer Verkehrsaufzeichnungen vergangener Jahre den Dienstag und den Donnerstag nach Ostern als problematische Tage eingestuft. Besonders unangenehm wird es für die Frächter im Mai: Da sind zehn Lkw-Blockaberfertigungen vorgesehen.

