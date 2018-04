Brutale Übergriffe am Wochenende

Gleich mehrere Attacken mit Körperverletzungen hat es am Osterwochenende in Innsbruck und Karrösten gegeben. Nach zwei Personen wird in Imst noch gefahndet. Alkohol war auch mit im Spiel.

Zu einer brutalen Attacke ist es am Sonntagabend in Innsbruck gekommen. Ein 33-jähriger Einheimischer beschädigte zuerst den Wagen seiner Ex-Freundin, danach schlug er deren Vater mehrfach ins Gesicht. Der stark alkoholisierte Mann ging auch noch auf die alarmierten Polizisten los. Er wurde festgenommen und wurde am Sonntagvormittag im Polizeianhaltezentrum befragt.

Schwere Körperverletzung in Hötting

Gegen 00.25 Uhr wurde in der Nacht auf Montag ein 19-jähriger Jugendlicher in Hötting von vier Afghanen (14, 15, 16 und 18 Jahren) zuerst verbal und anschließend tätlich attackiert. Der 19-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung in die Klink Innsbruck gebracht. Die Beschuldigten konnten im Nahbereich des Tatortes festgenommen werden. Sie werden ebenfalls im Polizeianhaltezentrum Innsbruck befragt.

Randalierer in Lokal in Karrösten

Ostersonntag gegen 05.40 Uhr wurden in einem Lokal in Karrösten (Bezirk Imst) Gäste von zwei Männern unter anderem mit Worten wie „Nazi“ beschimpft. Der 57-jährige Wirt beförderte die beiden aus dem Lokal. Daraufhin attackierten die beiden den 57-Jährigen mit Fußtritten ins Gesicht. Eine Lokalangestellte kam dem Wirt zwar zu Hilfe, wurde aber ebenfalls von den Männern angegriffen. Einer der Unbekannten soll einen Schlagring getragen und auch ein Messer in seiner Hand gehalten haben. Die beiden Männer sind anschließend in ein Taxi gestiegen und weggefahren. Eine örtliche Fahndung der Polizei verlief negativ.

Täterbeschreibung:

Beide Männer sollen ca. Jahre sein, ca. 190 cm groß. Einer von ihnen hat eine auffallend kräftige Statur, braunes, kurzes Haar und spricht mit eventuell oberösterreichischen Dialekt. Der Zweite hat eine sportliche Figur und gab im Lokal an, aus dem Raum Wien zu kommen

Die Polizei Imst bittet um Hinweise: 059133 / 7100